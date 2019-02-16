HABER

Meteorolji son dakika hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat! Kuvvetli rüzgar-fırtına uyarısı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 07:37 | Son Güncelleme

Meteorolji'den son dakika hava durumu tahmini geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul'da 16 Şubat bugün hafif yağmurlu ve rüzgarlı bir havanın olacağı belirtilirken, vatandaşların kısa süreli fırtınalara karşı tedbirli olunması istendi. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı yetkililer uyarıldı.

Meteorolji son dakika hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat! Kuvvetli rüzgar-fırtına uyarısı)

Marmara Bölgesi'nin bugün parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu nedenle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

TÜRKİYE GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bursa, Yalova, Antalya'nın batısı, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Zonguldak, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU (16 ŞUBAT BUGÜN)

MARMARA
Çok bulutlu, Bursa ve Yalova çevrelerinin yağmurlu, Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, doğusu ile Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRIKKALE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Van, Hakkari, Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli

KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

GAZIANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtına; Marmara, Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Güney Ege’nin güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), güneyinde doğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, orta ve kuzeyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), ilk saatte açıkları ile akşam saatlerinden sonra genelinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.


PARTNERTuristler için en tehlikeli 10 şehirTuristler için en tehlikeli 10 şehir
İDO seferlerine hava muhalefetiİDO seferlerine hava muhalefeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu istanbul hava durumu tahmini fırtına yağmur rüzgar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Metris cezaevinde hareketlilik! Özel harekat polisleri sevk edildi

Metris cezaevinde hareketlilik!

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.