Meteorolji son dakika hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat! Kuvvetli rüzgar-fırtına uyarısı)

Marmara Bölgesi'nin bugün parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu nedenle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
TÜRKİYE GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bursa, Yalova, Antalya'nın batısı, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Zonguldak, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU (16 ŞUBAT BUGÜN)
MARMARA
Çok bulutlu, Bursa ve Yalova çevrelerinin yağmurlu, Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANISA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, doğusu ile Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRIKKALE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Van, Hakkari, Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
GAZIANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtına; Marmara, Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Güney Ege’nin güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), güneyinde doğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, orta ve kuzeyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), ilk saatte açıkları ile akşam saatlerinden sonra genelinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Okuyucu Yorumları 0 yorum