HABER

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sağanak etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 21:39 | Son Güncelleme

Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren, 1 Temmuz 18.00'a kadar etkili olması öngörülen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde yerel olarak, kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 2 İLA 4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklığın ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle, Kuzey Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ise kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması önem taşıyor. (AA)

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Datça’da dip temizliğinde 1.5 top atık çıkarıldıDatça’da dip temizliğinde 1.5 top atık çıkarıldı
Solo Türk, Yalovalı Şehit Onbaşı için uçtuSolo Türk, Yalovalı Şehit Onbaşı için uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak yağış Orta Karadeniz gök gürültülü sağanak hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

DSP'li Muammer Aydın, istifa ettiğini açıkladı

DSP'li Muammer Aydın, istifa ettiğini açıkladı

Ozan Kabak, resmen Schalke'de

Ozan Kabak, resmen Schalke'de

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon!

Son dakika: 6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Son dakika: Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.