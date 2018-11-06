Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

7 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak.

12 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ

Akdeniz bol güneşli, önümüzdeki üç günlük dönemde de güneşli olmaya devam edecek. İç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis, gündüz ise güneş var. Karadeniz Bölgesi'nde yağış yok, güneş görülüyor.

Önümüzdeki üç günlük dönemde de Karadeniz'de sağanak beklenmiyor. Fakat çarşamba günü, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

İŞTE 7 KASIM HAVA DURUMU RAPORU





