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Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

18.04.2024 10:35
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Şiddetli yağış ve fırtına beklenen 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. AKOM'dan ise İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. AKOM, kentte pazar gününe kadar kuvvetli sağanak geçişlerinin etkili olabileceğini duyurdu.

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. 13 ilde şiddetli yağış ve fırtına etkili olması bekleniyor. Bu iller için sarı kodlu uyarı yayınlandı. AKOM da İstanbul için kuvvetli sağanak yaış uyarısında bulundu. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte pazar gününe kadar kuvvetli sağanak geçişlerinin etkili olabileceğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.

Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarılan açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Şiddetli yağış ve fırtına beklenen iller için Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı. Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde;

Amasya, Aksaray, Çorum, Giresun, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat.

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İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Osmaniye, Hatay, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

AA-İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji AKOM
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