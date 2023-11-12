Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor! (12 Kasım hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun batısında kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

16 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa için "sarı ve turuncu", Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Muğla için de "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji İstanbul için harita paylaşıp bu gece saatlerinden itibaren aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını belirtti. Yağışlar yarın sabaha kadar devam edecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışlar yerel kuvvetli.)

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışlar öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli.)

Adana: Parçalı bulutlu 29

Antalya: Parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışlar Aksu ve Serik çevrelerinde yerel kuvvetli.)

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22

İHA-DHA





