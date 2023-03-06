Meteoroloji'den 33 il için uyarı! Bugün hava nasıl olacak? Son dakika 6-10 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 5 günlük hava tahmin raporu geldi. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı aktarılırken 33 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Peki bugün hava nasıl olacak? Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? İşte detaylar...

SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısında Adana, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Osmaniye illeri yer aldı.

3 kentte kuvvetli yağış, 30 kentte de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçmaları, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öte yandan bugün Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Diğer yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağmur, Rüzgar, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli ve fırtına şeklinde" ifadelerini kullandı.

Açıklamasına devam eden Şen "Bugün yağış Ege Akdeniz ve İç Anadoluda hafif olmak üzere Karadeniz Doğu Anadolu'da yağmur ve KKY Hatay Maraş Osmaniye'de kuvvetli yağmur şeklinde. İstanbul'da yağış yok. Sıcaklık 12 C." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Ayrıca Şen "Bugün (Pazartesi) akşam saatlerine kadar Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ da lodos, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat), Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor." dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

6 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

7 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

8 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

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10 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ