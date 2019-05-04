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Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 04:22 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in doğu illerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün saat 18.00'a kadar ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Aksaray, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTACAK

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4-6 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

(AA)

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Meteoroloji sağanak yağış uyarı 4 mayıs hava durumu

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