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Meteoroloji'den 40 il için yüksek sıcaklık uyarısı! O şehirlerde 40 derecenin üzerine çıkacak

22.07.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşırı sıcaklıklar tüm yurtta hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlardan peş peşe mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılar gelirken Meteoroloji tarafından da 40 il için sıcak hava uyarısı yapıldı. Buna göre bazı illerde hava sıcaklığının 40 derece ve üzerinde olması da bekleniyor.

Meteoroloji'den 40 il için yüksek sıcaklık uyarısı! O şehirlerde 40 derecenin üzerine çıkacak

Son dönemde aşırı sıcak havalar, herkesin gündeminde. Vatandaşlara zor anlar yaşatan sıcak havalarla ilgili uzmanlardan sık sık uyarılar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de uyarılarını sürdürüyor.

BAZI İLLERDE 40 DERECE SICAKLIK

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelere göre bugün tam 40 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bazı illerde sıcaklığın 40 derece ve üzerinde olması bekleniyor.

'ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşları güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

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İşte yüksek sıcaklık uyarısında bulunulan iller:

Kırklareli: 37
Edirne: 40
Kocaeli: 36
Sakarya: 35
Düzce: 35
Bursa: 35
Çanakkale: 37
Balıkesir: 38
Eskişehir: 34
Çankırı: 36
Kırıkkale: 35
Amasya: 35
Manisa: 41
Uşak: 35
İzmir: 38
Denizli: 40
Aydın: 42
Muğla: 39
Isparta: 36
Burdur: 37
Antalya: 42
Adana: 37
Osmaniye: 37
Kahramanmaraş: 42
Gaziantep: 39
Kilis: 41
Adıyaman: 41
Malatya: 37
Şanlıurfa: 42
Mardin: 39
Şırnak: 38
Siirt: 41
Batman: 42
Elazığ: 38
Muş: 35
Iğdır: 36
Malatya: 37
Tunceli: 37
Erzincan: 35
Konya: 34

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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meteoroloji sıcaklık

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