Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Malatya, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir, Konya, Çankırı ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

MERSİN İÇİN "ŞİDDETLİ VE AŞIRI" UYARISI



Yağışların; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

TAŞKIN UYARISI



Uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre Mersin'in Silifke, Erdemli, Merkez (Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz) ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın sabah saatlerinde devam edeceği tahmin edilmektedir. Söz konusu ilçelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir." denildi.