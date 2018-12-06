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Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 08:31 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın devam edeceği belirtildi. Özellikle Mersin için 'şiddetli ve aşırı' yağış beklendiği belirtilerek kurumlar için hazırlıklı olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Malatya, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir, Konya, Çankırı ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

MERSİN İÇİN "ŞİDDETLİ VE AŞIRI" UYARISI

Yağışların; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

TAŞKIN UYARISI

Uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre Mersin'in Silifke, Erdemli, Merkez (Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz) ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın sabah saatlerinde devam edeceği tahmin edilmektedir. Söz konusu ilçelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir." denildi.

Meteoroloji'nin hava tahmin raporu şöyle:

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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