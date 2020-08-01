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Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kritik uyarı geldi. Hava durumu tahminlerine göre, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 10, Erzurum'da 15, Ağrı'da 17, Iğdır'da 19 ve Erzincan'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ile Erzincan'da 33, Erzurum ile Ağrı'da 29, Kars ile Ardahan'da 25 derece olacağı öngörülüyor.

AA

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