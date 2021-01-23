Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülürken, ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

8 İL İÇİN 'SARI' UYARI

Meteoroloji'den yapılan sağanak yağış uyarısında ise, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için sarı uyarı verilerek, "Bu akşam (23.01.2021) saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale’nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bu üç ile ek olarak yarın için de İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illeri için sarı uyarı verildi.

Yapılan açıklamada, "Yarın sabah (24.01.2021) saatlerinden itibaren rüzgarların; Kuzey Ege ile Marmara’nın güney ve batısında, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteorolojik Uyarı!

Marmara’nın batısı ve güneyi (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa) ile Kuzey Ege’de (Çanakkale, Balıkesir ve İzmir) Beklenen Kuvvetli Rüzgarlara Dikkat!https://t.co/VqKvfLU3XQ pic.twitter.com/1s2hPNxbCe — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 23, 2021



