HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

23.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden fırtına bekleniyor. Ayrıca, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illeri için 'sarı' uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülürken, ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

8 İL İÇİN 'SARI' UYARI

Meteoroloji'den yapılan sağanak yağış uyarısında ise, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için sarı uyarı verilerek, "Bu akşam (23.01.2021) saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale’nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bu üç ile ek olarak yarın için de İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illeri için sarı uyarı verildi.

Yapılan açıklamada, "Yarın sabah (24.01.2021) saatlerinden itibaren rüzgarların; Kuzey Ege ile Marmara’nın güney ve batısında, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Eksi 25 derecede yakıt depoları dondu! Mahsur kaldılarEksi 25 derecede yakıt depoları dondu! Mahsur kaldılar
61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?

En Çok Okunan Haberler

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Rusya duyurdu: Koronavirüs aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek

Rusya duyurdu: Koronavirüs aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek

Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası

Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Eksi 25 derecede yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

Eksi 25 derecede yakıt depoları dondu! Mahsur kaldılar

Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Dehşet anları! İETT şoförüne saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç

Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç

Arnavutköy'de tekstil atölyesinde yangın

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Uludağ'da sömestir tatilinin ilk gününde pistler doldu taştı

Okullar kapanınca oraya akın ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.