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Meteoroloji'den birçok il için yağmur uyarısı (14 Nisan Çarşamba hava durumu)

14.04.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Nisan Çarşamba günü beklenen hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklığı bazı bölgelerde 6 dereceye kadar artacak. Öte yandan Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yer yer yağmur görülecek. İşte yurtta beklenen hava durumun...

Meteoroloji'den birçok il için yağmur uyarısı (14 Nisan Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bugün (Çarşamba) Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın bugün (Çarşamba) Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı kesimlerinde bugün (Çarşamba) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) güney ve güneybatı yönlerden bölge genelinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve yer yer sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile bugün (Çarşamba)öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde Çorum ve çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur

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