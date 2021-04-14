Meteoroloji'den birçok il için yağmur uyarısı (14 Nisan Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bugün (Çarşamba) Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın bugün (Çarşamba) Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı kesimlerinde bugün (Çarşamba) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.