Meteoroloji'den birçok il için yağmur uyarısı (14 Nisan Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bugün (Çarşamba) Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın bugün (Çarşamba) Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı kesimlerinde bugün (Çarşamba) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) güney ve güneybatı yönlerden bölge genelinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve yer yer sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile bugün (Çarşamba)öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde Çorum ve çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu