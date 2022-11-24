Meteoroloji'den birçok ile uyarı! "Epey üşüyeceğiz" deyip tarih verdiler: Macaristan'dan geliyor...

Havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte dışarı çıkarken planların gözden geçirilmesinde fayda var. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Hava Forum'dan yurtta hava durumuna ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. İşte Türkiye'de hava durumundan ayrıntılar...

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması öneriliyor.

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması öneriliyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARILAR

Öte yandan Meteoroloji tarafından İzmir, Muğla, Balıkesir, Aydın ve Çanakkale'ye turuncu; Antalya ve Manisa'ya ise sarı kodlu uyarıda yapıldı.

SARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

"EPEY ÜŞÜYECEĞİZ"

Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise havaların soğuyacağı tahmini şu şekilde açıklandı:

"Macaristan üzerinde bulunan soğuk hava Bulgaristan üzerinden yurdumuza giriş yapacak. Perşembe akşamı ve gecesi hava soğuyacak. Epey üşüyeceğiz... İşte soğuk havanın yurda giriş animasyonu..."

Macaristan üzerinde bulunan soğuk hava Bulgaristan üzerinden yurdumuza giriş yapacak. Perşembe akşamı ve gecesi hava soğuyacak. Epey üşüyeceğiz... İşte soğuk havanın yurda giriş animasyonu... ???????? pic.twitter.com/cNVAcU8Dlt — Hava Forum (@HavaForum) November 23, 2022

PROF. DR. ŞEN: TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YAĞIŞLI

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medyadan yurdu bekleyen yağışlarla ilgili şu açıklamaları yaptı: