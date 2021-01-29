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  4. Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

29.01.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Ocak verilerine göre Giresun, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sarı, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak için turuncu uyarıda bulunuldu. Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Osmaniye'de kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri, Konya'nın Ereğli ilçesi ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, zamanla Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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29 OCAK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren batısı yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı, akşam saatlerinden sonra batısı çok bulutlu

HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C
Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ereğli ilçesi hafif kar yağışlı

BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun olması bekleniyor.

HAKKÂRİ °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer yoğun olması bekleniyor.

KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 4°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

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