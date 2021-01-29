Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri, Konya'nın Ereğli ilçesi ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, zamanla Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren batısı yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı, akşam saatlerinden sonra batısı çok bulutlu
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ereğli ilçesi hafif kar yağışlı
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun olması bekleniyor.
HAKKÂRİ °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer yoğun olması bekleniyor.
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 4°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu