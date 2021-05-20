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Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (20 Mayıs yurtta hava durumu)

20.05.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Mayıs verilerine göre öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de rüzgarın hızını 80 km'ye kadar çıkarması bekleniyor.

Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (20 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HIZI 80 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

20 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

AĞRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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