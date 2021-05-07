Meteoroloji'den hava durumu raporu! Hafta sonu sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre hafta sonu serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YARIN YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji'nin verilerine göre yarın Karadeniz'in batısı, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Ege'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Pazar günü ise Marmara'nın batısı dışında söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanakların, iç kesimler ile Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor.

