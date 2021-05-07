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Meteoroloji'den hava durumu raporu! Hafta sonu sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

07.05.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü hafta sonu yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek, sıcaklıklar yağışla birlikte düşecek. Yarın, Karadeniz'in batısı, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Ege'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den hava durumu raporu! Hafta sonu sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre hafta sonu serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YARIN YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji'nin verilerine göre yarın Karadeniz'in batısı, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Ege'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Pazar günü ise Marmara'nın batısı dışında söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanakların, iç kesimler ile Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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