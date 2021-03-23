Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! 23 Mart yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneyi, Antalya’nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. HIZI 100 KM'YE ÇIKACAK Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğulu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli(40-70 km/sa), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda çok kuvvetli ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor

UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneyi, Antalya’nın iç kesimleri ile K. Maraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminine göre perşembe günü kentte karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. 23 MART YURTTA HAVA DURUMU ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı öğle saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı kesimlerinde kuvvetli, iç kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yükseklerinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KASTAMONU °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ARTVİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyorg. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. HAKKARİ °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.