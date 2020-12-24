HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Meteoroloji'den İstanbul için ‘sarı’ uyarı

Meteoroloji'den İstanbul için ‘sarı’ uyarı

24.12.2020 15:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteoroloji'den İstanbul için ‘sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘sarı’ kod uyarısında bulunarak, yarın öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak olan fırtınaya karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında şu ifadelere yer verildi: “Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Kapalıçarşı'da hareketlilik! Ürünler için seferber oldularKapalıçarşı'da hareketlilik! Ürünler için seferber oldular
Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis

Eski manken sevgilisinin evinde öldürmüştü! Cezası belli oldu

Kapalıçarşı'da şebeke borusu patladı, dükkanları su bastı

Kapalıçarşı'da hareketlilik! Ürünler için seferber oldular

Koronadan ölen adamın karısına yazdığı mektup yürek burktu

Koronadan ölen adamın karısına yazdığı mektup yürek burktu

Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi

Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı

Üsküdar'da dehşet! Yaralı kadınlar sokağa çıkıp yardım istedi

Üsküdar'da dehşet! Yaralı kadınlar sokağa çıkıp yardım istedi

Kan donduran olay! 16 yaşındaki Ahmet'i etli ekmek siparişi verip öldürmüşler

Kan donduran plan! Etli ekmek siparişi verip öldürmüşler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.