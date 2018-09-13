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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak yağmurun yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağması bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Şiddetli yağış

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul’da yerel olarak görüleceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması ve yarın (Cuma) öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji istanbul şiddetli yağış

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allaha yazıklar olsun ıslatacak yine herkesi hava kontrolü allahın elinden alınıp şahıslara verilmelidir böylece sürekli olarak bulutsuz güneşli havalara sahip oluruz
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