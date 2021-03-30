Meteoroloji'den kar, fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (30 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rügarın kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu