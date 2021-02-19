Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (19 Şubat 2020 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Balıkesir dışında), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında), Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, İstanbul kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının Ege ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Ege, Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI Yağışların, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ÇIĞ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ZİRAİ DON UYARISI Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. 19 ŞUBAT 2020 YURTTA HAVA DURUMU EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu MANİSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 4°C

Parçalı bulutlu ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı ÇANKIRI °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı BOLU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı DÜZCE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. KASTAMONU °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.