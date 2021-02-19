Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (19 Şubat 2020 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Balıkesir dışında), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında), Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, İstanbul kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının Ege ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Ege, Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağışların, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZİNCAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu