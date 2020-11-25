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Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (25 Kasım İstanbul'da hava durumu)

25.11.2020 09:15 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (25 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Kasım verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

25 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 14
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12
Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

Kaynak: İHA

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