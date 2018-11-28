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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 18:34 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Buna göre yurt genelinde yarından itibaren hava sıcaklığı düşecek. Ankara, İstanbul ve İzmir’de hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağış meydana geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca Meteoroloji'nin verilerine göre bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başlıyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre; bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının aralıklarla Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

DON VE BUZLANMA UYARISI

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TAŞKIN TEHLİKESİNE DİKKAT!

Yapılan son tahminlere göre Perşembe gece saatlerine kadar devam edecek yağışlar Muğla’nın il merkezi ve Marmaris ilçesi ile Antalya’nın Manavgat ilçelerinde taşkın tehlikesi oluşturuyor. Söz konusu ilçelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz ediyor.

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın yarın Çarşamba öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğuya (Poyraz) dönerek kuvvetini arttırması; İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara’nın Batısı ve Kuzey Ege’de 29.11.2018 Perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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