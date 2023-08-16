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Meteoroloji'den korkutan harita: Türkiye'nin büyük bölümü için uyarı! Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? O paylaşım heyecanlandırdı

16.08.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayı kuraklık analizi ve yağış raporunda, Türkiye'nin büyük bölümü için 'şiddetli kuraklık' uyarısı yapıldı. Haritaya göre, temmuz ayı yağışları Karadeniz dışındaki tüm bölgelerde normaline göre azaldı. Düzce ve Zonguldak'ta son 63 yılın en yüksek temmuz ayı yağışı kaydedildi. Peki, aşırı sıcaklar devam edecek mi, ne zaman sona erecek? Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili de heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Meteoroloji'den korkutan harita: Türkiye'nin büyük bölümü için uyarı! Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? O paylaşım heyecanlandırdı

Aşırı sıcaklar tüm yurtta vatandaşları olumsuz etkilerken son olarak Meteoroloji tarafından yayımlanan temmuz haritası, 'şiddetli kuraklık' tehlikesini ortaya koydu. Öte yandan hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceği tarihle ilgili de heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

"AY SONUNDAN İTİBAREN TAMAMEN NORMALLERE DÖNÜŞ BEKLİYORUZ"

Hava Forum'un paylaşımında "Tüm Türkiye'ye müjde! Ay sonundan itibaren tamamen normallere dönüş bekliyoruz. Tahminlere göre önce normal değerlere döneceğiz, rahatlayacağız, akabinde ise Balkanlar'dan serin hava ile sonbahar tadında yağışlı hava şartlarına geçebiliriz. Çok güzel gelişmeler, takipteyiz..." ifadeleri yer aldı.

HH

HARİTAYA GÖRE ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜ 'ŞİDDETLİ KURAKLIK' ALTINDA!

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün her ay yayımlanan ve kuraklık analizlerinin yapıldığı Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI - Percent of Normal Index) Göre 2023 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu'na ilişkin harita korkuttu. Haritada ülkenin büyük bölümünün 'şiddetli kuraklık' altında olduğu görülüyor. Haritada, Trakya, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çok büyük kısmının 'şiddetli kuraklık' yaşadığı görüldü. Karadeniz, İç Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun güneyinde Niğde ve Konya'da belirli bölgeler ile Batı Marmara'da kuraklık ölçümleri 'normal ve üzeri' olarak gösterildi.

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Meteoroloji'nin 2023 yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normalinin ve geçen yıl temmuz ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Raporda, temmuz ayında 18,4 mm olan yağış miktarının, (1991-2020) temmuz ayı normaline göre yüzde 18, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdiği belirtildi. Ancak bölge geneli yağışlarda, Karadeniz Bölgesi dışında tüm bölgelerde normaline göre azalma kaydedildiği açıklandı.

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ZONGULDAK'TA SON 63 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 187,5 mm ile Zonguldak, en az yağış alan il ise 0,1 mm ile Kilis oldu. Düzce ve Zonguldak'ta son 63 yılın en yüksek temmuz ayı yağışı kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma gösteren il ise yüzde 97 ile Kilis oldu. Türkiye genelinde temmuz ayında ortalama 3,6 yağışlı gün görüldü (1991-2020 normali 3,2 gün). Yağışlı gün sayıları Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ardahan çevrelerinde 10-15 gün aralığında, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Mersin ve Hatay çevrelerinde 1 güne kadar düştü.

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BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ MİKTARLARI

Bölgelere göre yağış miktarları ise şöyle;

Marmara: Bölgenin temmuz ayı yağışı 19,9 mm, normali 22,5 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 16,9 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 11 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 18 arttı.

Ege: Bölgenin temmuz ayı yağışı 7,8 mm, normali 10,7 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 4,3 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 27 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 81 arttı.

Akdeniz: Bölgenin temmuz ayı yağışı 4,1 mm, normali 8,2 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 2,3 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 50 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 78 arttı.

İç Anadolu: Bölgenin temmuz ayı yağışı 7,4 mm, normali 10,2 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 7,6 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 28 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışları civarında yağış oldu.

Karadeniz: Bölgenin temmuz ayı yağışı 64,1 mm, normali 35,5 mm ve 2022 yılı temmuz yağışı 25,4 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 81, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Doğu Anadolu: Bölgenin temmuz ayı yağışı 13,9 mm, normali 15,4 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 2,8 mm. Normaline göre yüzde 10 azaldı, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Güneydoğu Anadolu: Bölgenin temmuz ayı yağışı 0,7 mm, normali 1,5 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 0,5 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 53 azaldı, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 40 arttı. (DHA)

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