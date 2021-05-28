Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Anadolu'da yerel ve kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklık düşüyor. Yarın ve sonraki günlerde ülkede sağanaklar devam edecek.
İstanbul'da etkili olan poyrazla birlikte hissedilen hava sıcaklığı 15-16 derece civarında seyrediyor. Bölgede akşama doğru yerel yağmur bekleniyor.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerine doğru Trakya, Çanakkale ve Balıkesir'de şiddetli sağanak bekleniyor. Yarın sıcaklıkların 20 derecenin altında düşmesi beklenirken, bölgeye hafta sonu yağışlı bir hava hakim olacak.
Ege'de hava gün boyu güneşli seyredecek. Ancak akşam saatlerine doğru Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar boyunca sağanak yağış bekleniyor. Bodrum 30, Denizli 34, Kütahya 27 derece...
İç Anadolu'da önümüzdeki iki gün boyunca özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Konya-Kırşehir hattında rüzgar da aniden şiddetlenebilir. Sivas 27, Konya 31 derece.
Akdeniz'de hava sert lodosla birlikte nemli ve bunaltıcı seyrediyor.
Adana'da hava bulutlu, 32 derece, Karaman ve iç kesimler yağmurlu olacak. Güneydoğu'da lodos kuvvetleniyor ve yeniden çöl tozu getiriyor. Diyarbakır 35 derece.
Karadeniz'de cuma geniş kesimde sağanaklar var. Akşam Batı Karadeniz'den başlayarak hava soğuyacak. Doğu Karadeniz cumartesi de ılık. Doğu Anadolu güneşli, kuvvetli lodosla Erzurum 26, Malatya 31 derece.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu akşam 23.59'a kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ânî sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan (28 Mayıs - 3 Haziran) haftalık hava durumu tahmini:
Haftalık Hava Durumu— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 27, 2021
(28 May - 3 Haz 2021)
İç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü iç kesimlerde yağışla birlikte azalarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği ⤵️ pic.twitter.com/FivbCpRkXz