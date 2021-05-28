Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Anadolu'da yerel ve kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklık düşüyor. Yarın ve sonraki günlerde ülkede sağanaklar devam edecek.

İstanbul'da etkili olan poyrazla birlikte hissedilen hava sıcaklığı 15-16 derece civarında seyrediyor. Bölgede akşama doğru yerel yağmur bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

SICAKLIK DÜŞÜYOR, YAĞIŞ GELİYOR

Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerine doğru Trakya, Çanakkale ve Balıkesir'de şiddetli sağanak bekleniyor. Yarın sıcaklıkların 20 derecenin altında düşmesi beklenirken, bölgeye hafta sonu yağışlı bir hava hakim olacak.

EGE'DE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Ege'de hava gün boyu güneşli seyredecek. Ancak akşam saatlerine doğru Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar boyunca sağanak yağış bekleniyor. Bodrum 30, Denizli 34, Kütahya 27 derece...