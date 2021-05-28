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Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

28.05.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hafta boyunca yağış bekleniyor. Öte yandan Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerini, sel, su baskını ve dolu yağışı beklentisine karşı uyarı verildi.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Anadolu'da yerel ve kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklık düşüyor. Yarın ve sonraki günlerde ülkede sağanaklar devam edecek.

İstanbul'da etkili olan poyrazla birlikte hissedilen hava sıcaklığı 15-16 derece civarında seyrediyor. Bölgede akşama doğru yerel yağmur bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

SICAKLIK DÜŞÜYOR, YAĞIŞ GELİYOR

Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerine doğru Trakya, Çanakkale ve Balıkesir'de şiddetli sağanak bekleniyor. Yarın sıcaklıkların 20 derecenin altında düşmesi beklenirken, bölgeye hafta sonu yağışlı bir hava hakim olacak.

EGE'DE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Ege'de hava gün boyu güneşli seyredecek. Ancak akşam saatlerine doğru Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar boyunca sağanak yağış bekleniyor. Bodrum 30, Denizli 34, Kütahya 27 derece...

ANİ YAĞIŞ UYARISI

İç Anadolu'da önümüzdeki iki gün boyunca özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Konya-Kırşehir hattında rüzgar da aniden şiddetlenebilir. Sivas 27, Konya 31 derece.

Akdeniz'de hava sert lodosla birlikte nemli ve bunaltıcı seyrediyor.

Adana'da hava bulutlu, 32 derece, Karaman ve iç kesimler yağmurlu olacak. Güneydoğu'da lodos kuvvetleniyor ve yeniden çöl tozu getiriyor. Diyarbakır 35 derece.

Karadeniz'de cuma geniş kesimde sağanaklar var. Akşam Batı Karadeniz'den başlayarak hava soğuyacak. Doğu Karadeniz cumartesi de ılık. Doğu Anadolu güneşli, kuvvetli lodosla Erzurum 26, Malatya 31 derece.

BURSA İÇİN SARI UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu akşam 23.59'a kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ânî sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

MARMARA'DA HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan (28 Mayıs - 3 Haziran) haftalık hava durumu tahmini:


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