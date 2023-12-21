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Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! Bugüne dikkat! Rüzgar 90 kilometre hıza ulaşacak...

21.12.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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Hava durumu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün 21 Aralık takvimsel olarak kış ayının başlangıcı yılın en uzun gecesinin yaşanacağını bugün için Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı geldi. Akdeniz'in batısında çok kuvvetli yağış beklenirken rüzgar hızının 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Öte yandan THY, Antalya'da bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 seferini iptal etti. İşte hava durumuna ilişkin yapılan son uyarıların detayları...

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! Bugüne dikkat! Rüzgar 90 kilometre hıza ulaşacak...

Hava durumuna ilişkin kuvvetli sağanak ve şiddetli fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılara göre yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış hakim olacak. Özellikle Akdeniz'in batısında yer yer çok kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Yağışlar Ege'de ve Marmara'da da kuvvetli olarak kendini gösterecek. Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler beklenirken bugünden itibaren Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UZMANI ORHAN ŞEN DE UYARDI: DİKKAT! SU BASKINI YAPAR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin gelen son dakika bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Perşembe… Sabah İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Bati Akdeniz, Adana, Hatay’da yağmur var.

Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, öğlen ve akşamüstü Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış var! Su baskını yapar.

Kaş, Demre, Finike ve Kumluca'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, öğleden sonra ve akşam saatlerinde merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı ve Aksu) çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış var. Turuncu Kodlu uyarı verildi.”

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METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Samsun dışında Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Siirt dışında Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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SICAKLIK DÜŞÜYOR, RÜZGAR KUVVETLENİYOR

Yurtta hakim olan yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda 40 ila 70 kilometre hızda, Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde, hamleli 90 kilometre hızda esmesi bekleniyor.

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THY 11 ANTALYA SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Antalya'da bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 11 seferini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı.


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