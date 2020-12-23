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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (23 Aralık İstanbul'da hava durumu)

23.12.2020 09:24 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (23 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Aralık verilerine göre Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile sabah saatlerinde Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Sinop, Tokat, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağış alan kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile sabah saatlerinde Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı; Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR VE SAĞANAK UYARISI

Ağrı çevreleri, Iğdır'ın güney ve batı kesimleri, Van'ın kuzey ve güney kesimleri ile sabah saatlerinde Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari'nin 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

23 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 5°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri kar yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli.

ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı. Yağışlar; kuzey ve güney çevrelerinde yer yer kuvvetli.

ADIYAMAN °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

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