Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (13 Temmuz 2020 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Hava sıcaklığında nemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 13 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı