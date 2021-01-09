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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (9 Ocak İstanbul'da hava durumu)

09.01.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (9 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ocak verilerine göre Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HIZI 60 KM'Yİ BULACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

9 OCAK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 22
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14

Kaynak: İHA

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