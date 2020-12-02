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Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (2 Aralık İstanbul'da hava durumu)

02.12.2020 09:14 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (2 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Aralık verilerine göre Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısında yağmur ve sağanak bekleniyor. Yağışların, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 10
İstanbul: Çok bulutlu, doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16
Bursa: Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 10
Adana: Çok bulutlu 20
Antalya: Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı bulutlu -3/5
Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 13

Kaynak: İHA

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