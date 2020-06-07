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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2020 09:10 | Son Güncelleme

Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığı, ülke genelinde 2-4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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