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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

27.12.2020 09:36 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17
Adana: Az bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu -3
Diyarbakır: Az bulutlu 10

İHA

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