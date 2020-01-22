Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

22 Ocak Çarşamba günü Türkiye genelinde beklenen hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksama, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 9°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 10°C

Az bulutlu İZMİR °C, 12°C

Az bulutlu MANİSA °C, 10°C

Az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 6°C

Az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 3°C

Az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.