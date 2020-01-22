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  4. Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 07:57 | Son Güncelleme

22 Ocak hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur bekleniyor. Öte yandan batı ve orta Akdeniz için ise fırtına uyarısı yapıldı. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

22 Ocak Çarşamba günü Türkiye genelinde beklenen hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksama, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 10°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 6°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 3°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, -3°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 7°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu

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