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Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

30.01.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Ocak verilerine göre Türkiye'nin büyük bir bölümü için sarı, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Van, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Antalya ve Mersin için turuncu uyarıda bulunuldu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Ankara ve Antalya'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Artvin çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyıları, Çanakkale, Gaziantep, Kilis ve Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Ankara’nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan), Bolu’nun güneydoğusu (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) ile Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 4 derece artması, ülkemizin doğusunda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU UYARI

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İzmir, Aydın, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresi (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, İvrindi, Edremit, Havran), Manisa’nın batısı (Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Turgutlu, Soma, Akhisar) ve Edirne’nin güneyinde (İpsala, Enez, Keşan) Antalya'nın batısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nın doğusu (Manavgat, Akseki, İbradı, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa) ve Mersin il genelinde çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) ve Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/metrekare üstü) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan), Bolu’nun güneydoğusu (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde meydana gelecek kar yağışının 10-25 cm yüksekliğinde yeni örtü bırakması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Ege, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

30 OCAK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İpsala, Enez ve Keşan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Kazan) yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklenmektedir.

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 0°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 2°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

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