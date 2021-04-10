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Meteoroloji'den son dakika uyarıları: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor (10 Nisan Cumartesi hava durumu)

10.04.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Nisan Cumartesi günü beklenen hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı aktarıldı. Öte yandan kar yağışı yarın İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir'de yoğun şekilde etkisini gösterecek.

Meteoroloji'den son dakika uyarıları: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor (10 Nisan Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Siirt, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak ile birlikte İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI

Güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yağışların Doğu Akdeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İÇ VE BATI BÖLGELERDE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Trakya Kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; İç Ege ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı ve hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yer yer sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı arla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt, G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

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