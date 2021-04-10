Meteoroloji'den son dakika uyarıları: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor (10 Nisan Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Siirt, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak ile birlikte İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI Güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT Yağışların Doğu Akdeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İÇ VE BATI BÖLGELERDE ZİRAİ DON TEHLİKESİ 13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Trakya Kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; İç Ege ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı ve hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı EGE Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yer yer sağanak yağışlı HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı bulutlu KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı arla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı