HABER

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Yağmur uyarısı geldi (6 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 07:34 | Son Güncelleme

Meteoroloji 6 Mart Çarşamba bugün için yağmur uyarısında bulundu. Son hava durumu tahminlerine göre sıcak ve güneşli hava özellikle Marmara ve Ege'de yerini yağmura bırakıyor. Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış bekleniyor. İşte hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Yağmur uyarısı geldi (6 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Çankırı ve Samsun çevreleri ile Ankara'nın, Eskişehir'in ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de yer yer kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL 8°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

6 mart istanbul hava durumu

ANKARA 3°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif yağmurlu

6 mart ankara hava durumu

İZMİR 10°C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

6 mart izmir hava durumu

ANTALYA 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN 8°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ERZURUM -13°C, 3°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu


En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Jandarma'dan uyuşturucu operasyonuJandarma'dan uyuşturucu operasyonu
Söndürmek için 1 saat uğraştılarSöndürmek için 1 saat uğraştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji İstanbul hava durumu son hava durumu hava durumu tahmini yağmur Ege Marmara

En Çok Okunan Haberler

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Alkollü sürücü reflüje daldı!

Alkollü sürücü reflüje daldı!

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Söndürmek için 1 saat uğraştılar

Söndürmek için 1 saat uğraştılar

'Dur' ihtarına uymayan sürücü şehri karıştırdı! Polis ekipleri alarma geçti

Şehri birbirine kattı! Polis ekiplerini alarma geçiren olay!

Bursa'da büyük panik! Binlerce arı etrafa saçıldı: Yaralılar var

İlçede büyük panik! Binlercesi etrafa saçıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.