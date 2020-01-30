Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye son dakika uyarısı! Kar, yağmur, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI Marmara ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden , yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren Akdeniz ve İç Anadolu'nun Toroslar kesiminde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek olan yağışların, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; yarın(Cuma) sabah saatlerinde Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda, kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer Fırtına (60-80 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA Çok bulutlu, Bölgenin Kırklareli ve Edirne dışında kalan kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu EGE Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu AKDENİZ Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinde, öğleden itibaren Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden, Yarın (Cuma) sabah saatlerinde Bölge genelinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğleden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu İÇ ANADOLU Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksekleri ile Sivas, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu SİVAS °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu BATI KARADENİZ Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; öğleye kadar bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan bölgenin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Muş ve Bingöl çevrelerinde yarın(Cuma) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.