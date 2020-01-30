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Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye son dakika uyarısı! Kar, yağmur, fırtına...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 08:18 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den, 30 Ocak hava durumuna ilişkin gelen son bilgilere göre, Kırklareli, Edirne, Iğdır, Ağrı ve Van dışında kalan tüm illerde yağışlar etkili olacak. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise yer yer kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye son dakika uyarısı! Kar, yağmur, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden , yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren Akdeniz ve İç Anadolu'nun Toroslar kesiminde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek olan yağışların, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; yarın(Cuma) sabah saatlerinde Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda, kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer Fırtına (60-80 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, Bölgenin Kırklareli ve Edirne dışında kalan kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinde, öğleden itibaren Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden, Yarın (Cuma) sabah saatlerinde Bölge genelinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğleden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksekleri ile Sivas, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; öğleye kadar bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan bölgenin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Muş ve Bingöl çevrelerinde yarın(Cuma) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu. Yağışlar; gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli

GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu. Yağışlar; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli

SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

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