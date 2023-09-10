Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'da fırtına bekleniyor... 6 ile 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı yapıldı!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre, Akdeniz'in batısıyla, Doğu Karadeniz bölgesindeki 6 ilde kuvvetli yağış öngörülürken, Marmara bölgesinde de fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği fırtına hakkında uyarıda bulundu.
Antalya, Burdur, Muğla, Denizli, Artvin ve Rize'de sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu iller için sel ve su baskınlarının olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara’da rüzgarın yarın (10.09.2023 Pazar) günün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (10.09.2023) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliği, bugün öğle saatlerinde kuvvetli olacak fırtınayla ilgili yaptığı açıklamada, "Marmara’da rüzgarın yarın (10 Eylül 2023 Pazar) günü öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." dedi.
Meteoroloji yaptığı açıklamada, "Batı Karadeniz’de (Zonguldak-Bartın) rüzgarın yarın (10.09.2023 Pazar) günün öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (10.09.2023) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve İstanbul ile akşam saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevreleri ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın batısında ve Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ilk saatlerde Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu