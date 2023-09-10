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Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'da fırtına bekleniyor... 6 ile 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı yapıldı!

10.09.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu yayınladı. Yayınlanan rapordu 6 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı yapılırken, İstanbul için de fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatadandaşların öğle saatleri itibarıyla etkili olması beklenen fırtına için tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'da fırtına bekleniyor... 6 ile 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı yapıldı!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre, Akdeniz'in batısıyla, Doğu Karadeniz bölgesindeki 6 ilde kuvvetli yağış öngörülürken, Marmara bölgesinde de fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği fırtına hakkında uyarıda bulundu.

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6 İLE YAĞIŞ UYARISI!

Antalya, Burdur, Muğla, Denizli, Artvin ve Rize'de sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu iller için sel ve su baskınlarının olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

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MARMARA'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara’da rüzgarın yarın (10.09.2023 Pazar) günün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (10.09.2023) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI!

İstanbul Valiliği, bugün öğle saatlerinde kuvvetli olacak fırtınayla ilgili yaptığı açıklamada, "Marmara’da rüzgarın yarın (10 Eylül 2023 Pazar) günü öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." dedi.

BATI KARADENİZ'DE FIRTINA

Meteoroloji yaptığı açıklamada, "Batı Karadeniz’de (Zonguldak-Bartın) rüzgarın yarın (10.09.2023 Pazar) günün öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (10.09.2023) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

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MARMARA

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve İstanbul ile akşam saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevreleri ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın batısında ve Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ilk saatlerde Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

AMASYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fırtına meteoroloji genel müdürlüğü

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