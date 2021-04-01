Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Mardin'in doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz ile iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebeilecek olumsuz şartlara karşı( su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİVAS °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
HAKKARİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu