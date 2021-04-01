Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Mardin'in doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz ile iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK Hava sıcaklığı güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebeilecek olumsuz şartlara karşı( su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. 1 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı