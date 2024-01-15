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Meteoroloji duyurdu: 25 kent için alarm! 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı

15.01.2024 16:55 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji, yarın beklenen yağışlar nedeniyle 7 il için turuncu, 18 il için de sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. İşte uyarı verilen iller ve tüm detaylar...

Meteoroloji duyurdu: 25 kent için alarm! 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilde turuncu kodlu uyarı, 18 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu.

TURUNCU KOD UYARISI VERİLEN İLLER

Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı verdiği iller; Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya olarak sıralandı.

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SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Meteoroloji tarafından sarı kod uyarısı verilen iller ise; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana oldu.

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SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşları tedbiri elden bırakmaması konusunda da uyardı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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