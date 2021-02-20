Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren artacak

Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hafif, Karadeniz kıyı kesiminde orta, iç kesimlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bu bölgelerde pazartesi sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen don riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAFTALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji'den duyurulan "Haftalık Hava Durumu (21 - 27 Şubat 2021)" bilgilendirmesinde, "Hava sıcaklığının artarak; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği, Salı gününden itibaren kuzeydoğu o kesimler dışındaki ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyretmesi bekleniyor." denildi.

Haftalık Hava Durumu

(21 - 27 Şubat 2021)

Hava sıcaklığının artarak; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği, Salı gününden itibaren kuzeydoğu o kesimler dışındaki ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/Uf5bkI9WOg — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 20, 2021



