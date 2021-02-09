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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kar ve fırtına uyarısı! Tarih vererek uyardı: 2 gün boyunca etkili olacak

09.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Megakent İstanbul'da Cumartesi gece saatlerinden itibaren başlamak üzere 2 gün boyunca şiddetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise kar yağışı ile birlikte 15 dereceye yakın düşecek. Öte yandan Meteoroloji'den bugün için İstanbul'a yönelik fırtına uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul’a yeni bir kar müjdesi geldi. Yapılan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki Perşembe gecesinden itibaren 15 dereceye yakın düşecek.

CUMARTESİ AKŞAMI BEKLENİYOR

İHA'da yer alan habere göre megakentte bu yılın ikinci kar yağışı ise Cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK CUMA GÜNÜ DÜŞÜYOR

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği Cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir.”

BİR HAFTALIK HAVA DURUMU

Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor. Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

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Salı: Parçalı bulutlu 06-18 derece.

Çarşamba: Yağmurlu 4-15 derece.

Perşembe: Bulutlu 3-18 derece.

Cuma: Yağmurlu 3-15 derece.

Cumartesi: Bulutlu 1-7 derece.

Pazar: Kar yağışlı 1-3 derece.

Pazartesi: Kar yağışlı 1-3 derece.

BU AKŞAM İÇİN 'FIRTINA' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha deldi. İstanbul'u ‘sarı’ kod ile uyaran Meteoroloji, dün akşam etkili olan ve birçok çatının uçmasına neden olan şiddetli fırtınanın bugün öğleden sonra tekrar başlayarak yarın akşama kadar devam edeceğini duyurdu.

Yazılı olarak yapılan uyarıda, “Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/saat), şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baza gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.


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