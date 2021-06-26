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Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Yağışlar yüzde 66 azaldı, Türkiye'nin büyük bir bölümünde kuraklık var

26.06.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış ve sıcaklık analizi raporlarını açıkladı. Buna göre 2021 Mayıs ayı, son 50 yılın en sıcak Mayıs ayı oldu. Ülke genelinde yağışlar yüzde 66 azaldı, Türkiye'nin önemli bir bölümünde 'şiddetli ve çok şiddetli kuraklık' görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Yağışlar yüzde 66 azaldı, Türkiye'nin büyük bir bölümünde kuraklık var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış ve sıcaklık analizi raporlarını açıkladı.

Buna göre 2021 yılı Mayıs ayı, son 50 yılın en sıcak mayıs ayı olurken, yağışlar da normaline göre yüzde 56, geçen yılın mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 66 azaldı.

Meteoroloji'nin paylaştığı Standart Yağış İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI) göre hazırlanan Mayıs ile son iki yıllık meteorolojik kuraklık haritalarında, Türkiye'nin büyük bir bölümü 'olağanüstü kurak', 'çok şiddetli kurak', 'şiddetli kurak' olarak gösterildi.

2021 Yılı Mayıs Ayı Alansal Yağış Raporu'nda Türkiye geneli Mayıs ayı yağışı 21.6 mm ölçüldü. Normali (1981-2010) 49.3 mm ve 2020 yılı Mayıs ayında 63.2 mm olan yağışlarda normaline göre yüzde 56, geçen yıla göre yüzde 66 azalma olduğu açıklandı.

Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne'nin güney kesimleri, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya çevreleri, İstanbul'un batısı, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun'un sahil kesimlerinde normalin üstündeki yağışlar, diğer bölgelerin tamamında normallerin altında kaldı. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış azlığı yüzde 80'lerin üzerine çıktı.

https://www.youtube.com/watch?v=cDrYOVnJvpc

Mayıs ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 97 mm ile Düzce'de, en az yağış 0,5 mm ile Muğla'da, normaline göre de en fazla azalma yüzde 98 ile yine Muğla'da oldu. Yağışlı gün sayıları Güney Ege, Antalya'nın batısı ve doğusu, Hatay'ın güneyi ve Gaziantep çevrelerinde 1 güne kadar düştü. Batı ve Orta Karadeniz ile Kars çevrelerinde ise 10- 15 gün aralığında yağışlı gün görüldü.

Bölgelere göre Mayıs ayı yağış miktarları ise raporda şu ifadelerle belirtildi:

  • Marmara'da 44.5 mm, normaline göre yüzde 12 arttı, geçen yıla göre yüzde 41 düştü.
  • Ege'de 6.9 mm, normaline göre yüzde 81, geçen yıla göre yüzde 89 azaldı.
  • Akdeniz'de 6.9 mm, normaline göre yüzde 83, geçen yıla göre yüzde 87 azaldı.
  • İç Anadolu'da 14.8 mm, normali ve geçen yıla göre yüzde 69 düştü.
  • Karadeniz'de 47.6 mm, normaline göre yüzde 20, geçen yıla göre yüzde 40 azaldı.
  • Doğu Anadolu'da 22.4 mm, normaline göre yüzde 66, geçen yıla göre yüzde 70 düştü.
  • Güneydoğu'da 6.1 mm, normaline göre yüzde 83, geçen yıla göre yüzde 85 azalarak son 30 yılın en düşük seviyesi görüldü."

https://www.youtube.com/watch?v=5RGWtV6jKVk

Büyük oranda 'kuraklık' uyarısı

Haritalarda Marmara'nın bir bölümü, Batı ve Orta Karadeniz ile Iğdır civarları harici bölgeler 'şiddetli kurak' olarak gösterildi.

Son üç aylık Standart Yağış İndeksi (SPI) haritasında ise Muğla, Denizli- Burdur, Niğde, Elazığ- Malatya- Tunceli, Diyarbakır- Şanlıurfa-Mardin, Çankırı, Kars, Bayburt ve Van 'olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kurak' olarak görülüyor.

2021 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklıkları Raporu'na göre ise son 50 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı.

Uzun yıllar mayıs ayı ortalama sıcaklığı 16.7 derece iken, bu yıl 19.3 derece oldu. En yüksek sıcaklık ise 44.3 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi. 44.3 derece mayıs ayında Türkiye'de ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

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