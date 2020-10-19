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Meteoroloji hava durumuyla ilgili saat vererek uyardı! Dolu ve sel baskınlarına karşı dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 09:34 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Sağanak yağışın yurdun büyük bir bölümünde etkili olması beklenirken dolu ve ani sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Peki dolu ve sağanak yağış hangi illerde etkili olacak? İşte il il hava durumu tahmini...

Meteoroloji hava durumuyla ilgili saat vererek uyardı! Dolu ve sel baskınlarına karşı dikkat!

Hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü büyük bölümünde yağışların etkili olacağını açıkladı ve uyardı. Özellikle öğleden sonraki saatlerine dikkat çekilirken; sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam etmesi beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

METEOROLOJİ İL İL SAAT VEREREK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesi ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

PAZARTESİ HAVA DURUMU

DOLU UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 Kg/m2), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Genellikle güneyli, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerler ile Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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