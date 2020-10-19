Meteoroloji hava durumuyla ilgili saat vererek uyardı! Dolu ve sel baskınlarına karşı dikkat!

Hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü büyük bölümünde yağışların etkili olacağını açıkladı ve uyardı. Özellikle öğleden sonraki saatlerine dikkat çekilirken; sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam etmesi beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

METEOROLOJİ İL İL SAAT VEREREK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesi ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.