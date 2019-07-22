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Meteoroloji merkezinde 'civa' paniği! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 11 kişi hastanelere kaldırıldı.

Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünde sıvı halde bulunan civanın yere dökülmesinden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Laboratuvarı'nda oda ısısında sıvı halde bulunan civanın yere döküldüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Genel Müdürlük çalışanı 11 kişi tedavi edilmek üzere Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Civadan etkilenen Genel Müdürlük çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

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Kaynak: AA


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AFAD Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
nerede iş güvenliği ? isg uzmanları var mıydı acaba ?
liyakat kardeşim.hani olayı bilmiyoruz ancak bir müddet önce de yine buna benzer bir olay yaşandı.bu tip akışkanları süt şişesi gibi taşırlarsa normal karşılamak gerekir.
ŞİMDİ YANDIK DÜNYADAKİ TÜM İNSANLAR ZOMBİYE DÖNÜŞECEK
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