HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı! Haftanın ilk gününde...

Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı! Haftanın ilk gününde...

04.06.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye yeni haftaya girerken 'hava durumu nasıl olacak?' sorusu merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminleri paylaşarak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte Meteoroloji'nin uyardığı iller...

Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı! Haftanın ilk gününde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminleri yayınladı. Kurumdan yapılan açıklamada, İç Anadolu'da ve Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

13 İL İÇİN UYARI

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusu Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas ile Orta Karadeniz'de Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu'da yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

F

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!
AK Parti'nin Meclis grup yönetimi belli olduAK Parti'nin Meclis grup yönetimi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sağanak yağış

En Çok Okunan Haberler

'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi

'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi

Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...

Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...

İç çamaşırsız tarzı ve dansı olay oldu

İç çamaşırsız tarzı ve dansı olay oldu

Bayram ikramiyesi için dikkat çeken sözler: Emeklilerimiz kızabilir ama...

Bayram ikramiyesi için dikkat çeken sözler: Emeklilerimiz kızabilir ama...

Şimşek: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

Şimşek: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.