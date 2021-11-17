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Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor (17 Kasım Çarşamba hava durumu)

17.11.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden 17 Kasım Çarşamba günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Buna göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, sabah ve gece saatleri için sis uyarısı yapıldı. Öte yandan yurdun cuma günüyle birlikte yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilirken, cumartesi günü ise Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nın kuzeyinde kar bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor (17 Kasım Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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PUS VE SİS UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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YAĞIŞLI HAVA GERİ DÖNÜYOR

Yapılan değerlendirmelere göre, cuma günüyle birlikte yağışlar yurda geri dönüyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz bölgesinde cuma günü sağanak bekleniyor. Cumartesi günü ise Karadeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'un bazı kesimlerin kar yağışı da etkili olacak.

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MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kıyı ilçeleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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