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  4. Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbullular dikkat (12 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbullular dikkat (12 Nisan yurtta hava durumu)

12.04.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminine göre İstanbul'da çarşamba günü başlayacak kuvvetli yağmur cuma gününe kadar sürecek.

Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbullular dikkat (12 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük değerlendirmesine göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerdeki yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ZİRAİ DON UYARISI

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre İstanbul'da çarşamba günü başlayacak kuvvetli yağmur cuma gününe kadar sürecek.

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12 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

IĞDIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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