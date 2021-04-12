Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbullular dikkat (12 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük değerlendirmesine göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerdeki yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre İstanbul'da çarşamba günü başlayacak kuvvetli yağmur cuma gününe kadar sürecek.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
IĞDIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ADIYAMAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı