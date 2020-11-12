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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (12 Kasım İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 09:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Kasım verilerine göre Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (12 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

12 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 17
İzmir: Az bulutlu 21
Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

Kaynak: İHA

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