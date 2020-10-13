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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (13 Ekim İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 09:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ekim verilerine göre yağışların Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (13 Ekim İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor.

HIZI 80 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

13 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

Kaynak: İHA

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